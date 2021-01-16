«Ливерпуль» купит двух защитников «Лейпцига»

«Ливерпуль» готовится приобрести сразу двоих игроков «Лейпцига», сообщает Bild. Это 23-летний Дайот Упамекано и 21-летний Ибраима Конате.

Ситуацию с Упамекано «Лейпциг» уже прояснил: его отстпуные — 42 миллиона евро. Стоимость Конате оценивается Transfermarkt в 40 с половиной миллионов евро, но за него придется бороться с другими клубами.

Оба француза играют важные роли в составе «Лейпцига» в текущем сезоне. Упамекано сыграл в 21-м матче и забил 1 гол. Конате провел 13 матчей, в том числе во всех 6-ти встречах группового этапа лиги чемпионов. На его счету так же 1 гол.