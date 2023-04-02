«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Реала» Тчуамени

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени, сообщает El Nacional.

По информации источника, предложение в размере 70 миллионов евро может убедить мадридский клуб начать переговоры.

Тчуамени перешел в «Реал» летом 2022 года. Срок контракта 23-летнего француза с клубом рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Тчуамени провел за «Реал» 32 матча и сделал 3 результативные передачи.