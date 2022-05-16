«Ливерпуль» может подписать младшего брата Джуда Беллингема
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Бирмингем Сити» Джобом Беллингемом, сообщает The Mirror.
16-летний хавбек является младшим братом игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
По информации источника, мерсисайдский клуб является основным претендентом на Джоба Беллингема.
В текущем сезоне чемпионшипа хавбек провел за «Бирмингем Сити» 2 матча и не отметился результативными действиями. В чемпионате Англии до 18 лет на счету полузащитника девять матчей и пять голов.
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