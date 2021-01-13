«Ливерпуль» интересуется экс-защитником «Спартака»

Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sky Sports, «Ливерпуль» хочет подписать 28-летнего серба. Контракт игрока с неаполитанским клубом истекает летом 2021 года.

Максимович был арендован «Спартаком» во второй половине сезона-2017/18.

В текущем сезоне Максимович провел 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.