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«Ливерпуль» интересуется экс-защитником «Спартака»

05:02
Никола Максимович. Фото AFP
Никола Максимович. Фото AFP
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Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sky Sports, «Ливерпуль» хочет подписать 28-летнего серба. Контракт игрока с неаполитанским клубом истекает летом 2021 года.

Максимович был арендован «Спартаком» во второй половине сезона-2017/18.

В текущем сезоне Максимович провел 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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