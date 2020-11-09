«Ливерпуль» интересуется Алабой

Защитник «Баварии» Давид Алаба в летнее трансферное окно может стать игроком «Ливерпуля», сообщает 90min.

Мюнхенский клуб никак не может договориться с 28-летним австрийцем о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Англичане заинтересованы в усилении обороны, и вариант с Алабой выглядит для них приоритетным, тем более, австриец может достаться им бесплатно.

В текущем сезоне Алаба провел 10 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.