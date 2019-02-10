"Ливерпуль" интересуется 18-летним полузащитником "Лидса"

Полузащитник "Лидса" Джек Кларк входит в сферу интересов "Ливерпуля", сообщают британские СМИ.

Как информирует Express, англичанин стал приоритетной целью "красных" в летнее трансферное окно. В игроке заинтересован главный тренер команды Юрген Клопп. Он считает необходимым сделать предложение по нему даже в случае выхода "Лидса" в премьер-лигу.

18-летний Джек Кларк в текущем сезоне провел 16 матчей за "Лидс" и забил два мяча при двух голевых передачах.

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