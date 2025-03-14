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14 марта 2025, 20:22

«Ливерпуль» и «МЮ» хотят подписать хавбека «Ноттингем Форест» Гиббса-Уайта

Руслан Минаев

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббса-Уайта, сообщает TEAMTalk.

По данным источника, «лесники» не хотят отпускать 25-летнего британца и собираются предложить ему продление контракта. Действующее соглашение игрока истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Гиббс-Уайт провел за «Ноттингем Форест» 26 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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