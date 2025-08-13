«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Кристал Пэлас» Гехи

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, вариант с 25-летним англичанином является приоритетным для мерсисайдцев. Также клуб интересуется 18-летним Джованни Леоне из «Пармы».

Гехи является воспитанником «Челси». Он перешел в «Кристал Пэлас» летом 2021 года. С того момента защитник провел 156 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.