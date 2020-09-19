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«Ливерпуль» хочет подписать португальского нападающего за 41 миллион фунтов

09:34
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«Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Вулверхэмптона» Диогу Жоту, а в обратном направлении отдать защитника Ки-Джана Хувера, соощает Daily Mail.

23-летний португалец хочет перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов, и мерсисайдцы выглядят отличным вариантом. Помимо обмена, «волки» получат компенсацию в размере 28 миллионов фунтов, общая сумма трансфера Жоты составляет 41 миллион фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Жота провел 34 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативных передачи. А вот 18-летний Хувер в юношеской премьер-лиге сыграл в семи матчах.

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