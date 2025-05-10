«Ливерпуль» хочет подписать Фримпонга на замену Тренту

«Ливерпуль» следит за ситуацией защитника «Байера» Джереми Фримпонга. По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб готов выплатить около 40 миллионов евро за игрока. Такая сумма прописана в контракте голландца в качестве отступных.

24-летний игрок сборной Нидерландов остается одним из главных претендентов в шорт-листе «красных» на замену Тренту Александру-Арнолду. Ожидается, что сам игрок будет заинтересован в этом переходе.

5 матя Александр-Арнолд сообщил об уходе из «Ливерпуля» на правах свободного агента. За английский клуб он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи.

В этом сезоне Фримпонг сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 голевых передач.