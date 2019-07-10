"Ливерпуль" готов заплатить "Реалу" 74 миллиона евро за Асенсио

Нападающий "Реала" Марко Асенсио может продолжить карьеру в "Ливерпуле", утверждает El Desmarque. По информации СМИ, мерсисайдцы готовы предложить "сливочным" около 74 миллионов евро за 23-летнего испанца.

В прошедшем сезоне Асенсио провел 43 матча за "Реал", забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает 23-летнего испанца в 60 миллионов евро. Его контракт со "сливочными" действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" предлагал "Ливерпулю" Асенсио в обмен на форварда Садио Мане.

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