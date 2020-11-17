«Ливерпуль» готов расстаться с Мане или Салахом, чтобы подписать Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может стать игроком «Ливерпуля», сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, мерсисайдцы могут продать одного из двух форвардов — Мохамеда Салаха или Садио Мане, чтобы подписать 21-летнего француза. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 8 матчей за «ПСЖ», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.