«Ливерпуль» договорился с «Шальке» о переходе Кабака

Защитник «Шальке» Озан Кабак станет игроком «Ливерпуля», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны достигли договоренности, а игрок прошел медосмотр. Он перейдет на правах аренды до конца сезона. Контракт будет предусматривать опцию выкупа, но не обязательство.

В случае выкупа контракта сумма трансфера составит 30 миллионов евро, а соглашение будет рассчитано на пять лет.

20-летний Озан Кабак в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шальке» в бундеслиге.