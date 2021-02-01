«Ливерпуль» договорился с «Шальке» о переходе Кабака
19:58
Защитник «Шальке» Озан Кабак станет игроком «Ливерпуля», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны достигли договоренности, а игрок прошел медосмотр. Он перейдет на правах аренды до конца сезона. Контракт будет предусматривать опцию выкупа, но не обязательство.
В случае выкупа контракта сумма трансфера составит 30 миллионов евро, а соглашение будет рассчитано на пять лет.
20-летний Озан Кабак в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шальке» в бундеслиге.
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