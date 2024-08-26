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Сегодня, 15:22

«Ливерпуль» договорился о переходе Мамардашвили из «Валенсии», он присоединится к команде следующим летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили станет игроком «Ливерпуля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы в размере 5 миллионов. 23-летний вратарь сборной Грузии присоединится к мерсисайдцам летом 2025 года. Ранее сообщалось, что до этого момента Мамардашвили останется в «Валенсии» на правах аренды.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Он провел за испанскую команду 100 матчей, пропустил 112 мячей и 31 раз отыграл на ноль.

Георгий Мамардашвили
Футбол
ФК Валенсия
ФК Ливерпуль
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