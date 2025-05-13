«Ливерпуль» договорился о контракте с защитником «Байера» Фримпонгом

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 24-летний нидерландец согласовал контракт с «Ливерпулем» до 2030 года. Ожидается, что мерсисайдцы активируют опцию выкупа Фримпонга в размере 40 миллионов евро.

Защитник выступает за «Байер» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.