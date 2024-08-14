«Ливерпуль» договорился о контракте с Мамардашвили

«Ливерпуль» достиг договоренности по условиям контракта с голкипером «Валенсии» Георгием Мамардашвили, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний вратарь сборной Грузии готов на переход, даже если ему придется провести ближайшие сезоны в арендах в других клубах. При этом отмечается, что «Ливерпуль» пока не договорился о переходе с «Валенсией».

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Он провел за испанскую команду 100 матчей, пропустил 112 мячей и 31 раз отыграл на ноль.