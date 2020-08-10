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«Ливерпуль» близок к подписанию Цимикаса. Им интересовался «Локомотив»

10:05
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Левый защитник «Олимпиакоса» Костас Цимикас близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, чемпион Англии готов заплатить за 24-летнего грека около 13 млн евро. Ожидается, что игрок вскоре прилетит в Англию для прохождения медосмотра.

Ранее сообщалось, что Цимикасом интересовался «Локомотив».

В сезоне-2019/20 Цимикас провел 41 матч во всех турнирах, в которых сделал шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

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