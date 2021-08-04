«Лион» заплатит «Аяксу» 6 миллионов евро за Онана

«Лион» достиг договоренности с «Аяксом» по трансферу вратаря Андре Онана, сообщает L'Equipe. Однако игрок сборной Камеруна еще не подписал контракт, так как рассматривает возможность отложить переход до января, чтобы получить более высокий бонус за трансфер.

Отмечается, что «Лион» согласовал трансфер за 6 миллионов евро. Агент 25-летнего игрока притормозил оформление перехода из-за финансовых запросов африканца.

Напомним, Онана с февраля этого года отбывает 12-месячную дисквалификацию за употребление допинга — фуросемида.