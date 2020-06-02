«Лион» выкупил у «Вильярреала» Токо-Экамби за 11,5 миллиона

«Лион» выкупил у «Вильярреала» права на камерунского нападающего Карла Токо-Экамби, сообщает пресс-служба клуба. Французский клуб взял 27-летнего форварда в аренду на 6 месяцев и активировал опцию выкупа.

Токо-Экамби обошелся «Лиону» в 11,5 миллиона евро плюс 4 миллиона бонусами. Контракт предусматривает «Вильярреалу» 15 процентов от будущей продажи Токо-Экамби (или 50 процентов, если сделка будет совершена до 15 сентября 2020 года).

Токо-Экамби провел в «Лионе» 8 матчей и забил 2 мяча.