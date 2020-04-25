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«Лион» установил цену на Ауара, которым интересуются «Манчестер Сити» и «Ювентус»

02:29
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может покинуть клуб летом. Как сообщает RMC Sport, французский клуб не горит желанием расставаться с 21-летним французом, однако готов рассмотреть предложение в 50 миллионов евро.

Интерес к французскому хавбеку проявляют «Манчестер Сити», «Ювентус» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 на счету Ауара 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 55 миллионов евро.

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