«Лион» требует от «Арсенала» 50 миллионов евро за Ауара

Руководство «Лиона» не отпустит полузащитника Уссема Ауара за сумму меньше 50 миллионов евро, утверждает журналист Фабрицио Романо в Twitter. «Арсенал» продолжает переговоры по 22-летнему французу.

«Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» вышли из гонки за игрока сборной Франции в это трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Ауар провел за «Лион» 41 матч, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 49,5 миллиона евро.