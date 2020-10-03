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«Лион» требует от «Арсенала» 50 миллионов евро за Ауара

05:04
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Руководство «Лиона» не отпустит полузащитника Уссема Ауара за сумму меньше 50 миллионов евро, утверждает журналист Фабрицио Романо в Twitter. «Арсенал» продолжает переговоры по 22-летнему французу.

«Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» вышли из гонки за игрока сборной Франции в это трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Ауар провел за «Лион» 41 матч, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 49,5 миллиона евро.

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