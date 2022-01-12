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«Лион» сделал новое предложение «Зениту» по Азмуну

02:14
Сердар Азмун. Фото Instagram
Сердар Азмун. Фото Instagram
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«Лион» сделал «Зениту» предложение по нападающему Сердару Азмуну. По информации L'Equipe, французский клуб готов заплатить 6 миллионов евро за 27-летнего иранца.

Также интерес к иранскому игроку проявляют «Челси» и «Ювентус».

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Le-mercato-agite-lyon-qui-espere-azmoun-et-veut-garder-emerson/1309943

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Евгений Козинов все материалы автора

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