«Лион» сделал новое предложение «Зениту» по Азмуну
02:14
«Лион» сделал «Зениту» предложение по нападающему Сердару Азмуну. По информации L'Equipe, французский клуб готов заплатить 6 миллионов евро за 27-летнего иранца.
Также интерес к иранскому игроку проявляют «Челси» и «Ювентус».
Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Le-mercato-agite-lyon-qui-espere-azmoun-et-veut-garder-emerson/1309943
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