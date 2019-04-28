"Лион" предложил бывшему тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру пост главного тренера, сообщает L’Equipe. Клуб ищет замену Бруно Женезьо, который уйдет со своей должности после сезона.

Венгер планирует летом вернуться к работе. В мае 2018 года 69-летний специалист ушел из "Арсенала" после 22 лет работы в клубе.

Во Франции Венгер работал в начале свой тренерской карьеры. С 1981 по 1983 год он возглавлял молодежную команду "Страсбура", затем один сезон отработал в "Канне" ассистентом.

С 1984 по 1987 год возглавлял "Нанси", а затем семь лет работал в "Монако". Монегасков Венгер привел к чемпионству в 1988 году и выиграл Кубок Франции в 1991 году.