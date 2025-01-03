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Сегодня, 00:27

«Лион» раскрыл детали перехода Орбана в «Хоффенхайм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» объявил на официальном сайте подробности перехода нападающего Гифта Орбана в «Хоффенхайм». 22-летний нигериец подписал контракт до 2029 года.

«Сумма трансфера составляет 9 миллионов евро, а также сопровождается максимальным бонусом в 3 миллиона евро (включая гарантированный 1 миллион евро) и 7,5 процентами в пользу «Лиона» от суммы потенциального будущего трансфера», — говорится на сайте «Лиона».

В этом сезоне Орбан сыграл в 5 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. «Лион» купил африканца у «Гента» в январе 2024 года за 14 миллионов евро.

Футбол
ФК Лион
ФК Хоффенхайм
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