«Лион» пытается купить у «Вильярреала» Токо-Экамби

«Лион» ведет переговоры по покупке нападающего «Вильярреала» Карла Токо-Экамби, сообщает El Periodico Mediterraeo. 27-летний камерунец сам хотел бы перебраться в «Лион», чтобы получать регулярную практику. Ранее во Франции он играл в «Анже» и «Сошо», откуда его и приобрел «Вильярреал» в 2018 году за 18 миллионов евро.

«Вильярреал» просит у «Лиона» за Токо-Экамби не менее 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне в чемпионате Испании он провел 18 матчей, забил шесть мячей.