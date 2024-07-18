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Сегодня, 19:30

«Лион» подписал нападающего сборной Грузии Микаутадзе

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Жорж Микаутадзе.
Фото AFP

Нападающий сборной Грузии и «Метца» Жорж Микаутадзе подписал контракт с «Лионом», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца июня 2028 года.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,5 миллиона евро. С учетом бонусов она может вырасти на 4,5 миллиона.

Микаутадзе начал сезон-2023/24 в составе «Аякса», форвард провел 9 матчей за команду и не отличился результативными действиями. В январе 2024 года грузин перешел на правах аренды в «Метц», за который забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 играх.

На чемпионате Европы в Германии футболист записал на свой счёт три гола, став одним из лучших бомбардиров турнира.

Сборная Грузии покинула Евро-2024 на стадии 1/8 финала, разгромно уступив Испании (1:4).

Жорж Микаутадзе
Футбол
Сборная Грузии по футболу
ФК Лион
ФК Метц
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