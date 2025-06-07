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7 июня 2025, 05:38

«Лион» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» по трансферу Шерки

Райан Шерки.
Фото AFP

«Лион» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Райана Шерки, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По данным источника, английский клуб готовит второе предложение. Сам 21-летний француз сосредоточен на матче за третье место в Лиге наций против Германии.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 44 матчах за «Лион» во всех турнирах забил 12 голов и сделал 20 результативных передач.

Действующий контракт Шерки с «ткачами» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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Футбол
ФК Лион
ФК Манчестер Сити
Райан Шерки
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