«Лион» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» по трансферу Шерки

«Лион» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Райана Шерки, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По данным источника, английский клуб готовит второе предложение. Сам 21-летний француз сосредоточен на матче за третье место в Лиге наций против Германии.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 44 матчах за «Лион» во всех турнирах забил 12 голов и сделал 20 результативных передач.

Действующий контракт Шерки с «ткачами» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.