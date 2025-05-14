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14 мая 2025, 04:11

«Лион» не может выкупить Альмаду у «Ботафого»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Лиона» Тьяго Альмада, арендованный у «Ботафого», как ожидается, не останется во французском клубе. Как сообщает Globo Esporte, «ткачи» не могут выкупить права на игрока за 27 миллионов евро.

Совладелец обоих клубов Джон Текстор хочет вернуть игрока в «Ботафого», чтобы он сыграл на клубном чемпионате мира-2025, а затем продать его.

24-летний аргентинец на правах аренды зимой перешел в «Лион». За французскую команду он сыграл 19 матчей, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

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Футбол
ФК Ботафого
ФК Лион
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