"Лион" намерен подписать Эрреру

Полузащитник "Порту" Эктор Эррера может перебраться в "Лион". Об этом в своем Твиттере рассказал президент французского клуба Жан-Мишель Олас.
– Это правда, что Эктор и его семья хотят перебраться в Лион, – написал Олас. – Я в него верю.
Как сообщает A Bola, французский клуб пытался подписать 28-летнего мексиканца несколько раз, но сделка срывалась. Новая попытка будет предпринята летом.
В нынешнем сезоне в чемпионате Португалии Эррера провел 21 матч, забил два мяча, в Лиге чемпионов у него два гола в шести встречах.
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