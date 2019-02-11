"Лион" намерен подписать Эрреру

Полузащитник "Порту" Эктор Эррера может перебраться в "Лион". Об этом в своем Твиттере рассказал президент французского клуба Жан-Мишель Олас.

– Это правда, что Эктор и его семья хотят перебраться в Лион, – написал Олас. – Я в него верю.

Как сообщает A Bola, французский клуб пытался подписать 28-летнего мексиканца несколько раз, но сделка срывалась. Новая попытка будет предпринята летом.

В нынешнем сезоне в чемпионате Португалии Эррера провел 21 матч, забил два мяча, в Лиге чемпионов у него два гола в шести встречах.