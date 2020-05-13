«Лион» интересуется защитником «Спартака» Жиго

Защитник «Спартак» Самюэль Жиго попал в сферу интересов «Лиона», утверждает L'Equipe. По информации СМИ, 26-летний французский футболист может стать приоритетным вариантом для команды из лиги 1.

В «Лионе» планируют усилить центр обороны в летнее трансферное окно. Руководство клуба рассматривает несколько кандидатур.

В сезоне-2019/20 Жиго провел 26 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

«Лион» занял седьмое место с 40 очками в турнирной таблице чемпионата Франции по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20.