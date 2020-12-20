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«Лион» готов продать Депая за 5 миллионов евро

13:16
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай зимой может перебраться в «Барселону», сообщает Sport.es.

По данным источника, 26-летний голландец переедет в Испанию за 5 миллионов евро. Французы готовы отпустить футболиста за такую цену, потому что следующим летом у него заканчивается контракт.

В нынешнем сезоне Депай провел 16 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 4 результативные передачи.

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