«Лион» будет платить половину зарплаты Эндрика

«Лион» продолжает переговоры с «Реалом» по аренде нападающего Эндрика, сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, французский клуб будет покрывать 50 процентов зарплаты 19-летнего бразильца — 200 тысяч евро. Остальную часть игроку продолжит платить «Реал».

В этом сезоне Эндрик провел 11 минут в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (4:0). Действующий контракт игрока рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.