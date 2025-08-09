«Лион» близок к подписанию вратаря «Мальорки» Грейфа

«Лион» намерен подписать вратаря «Мальорки» Доминика Грейфа, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 25-летний словак обойдется французскому клубу в четыре миллиона евро. Также предусмотрен ряд бонусов, которые могут вырасти до 1,25 миллиона евро. Ожидается, что вратарь прибудет в «Лион» не следующей неделе, он подпишет контракт на пять лет.

В сезоне-2024/25 Грейф в 32 матчах за «Мальорку» пропустил 37 голов, в 7 встречах сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в шесть миллионов евро.