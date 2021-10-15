Лингард зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед». Им интересуются «Барселона» и «Милан»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть клуб, сообщает Mirror.

По сведениям источника, 28-летний англичанин хочет получать больше игровой практики, чтобы повысить шансы на попадание в национальную команду на ЧМ-2022. Сообщается, что за игроком следят «Барселона» и «Милан».

В текущем сезоне Лингард провел 6 матчей за «МЮ», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.