Лингард зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед». Им интересуются «Барселона» и «Милан»
Лингард зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед»
09:14
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть клуб, сообщает Mirror.
По сведениям источника, 28-летний англичанин хочет получать больше игровой практики, чтобы повысить шансы на попадание в национальную команду на ЧМ-2022. Сообщается, что за игроком следят «Барселона» и «Милан».
В текущем сезоне Лингард провел 6 матчей за «МЮ», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.
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