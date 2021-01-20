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Лингард останется в «Манчестер Юнайтед»

03:03
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Представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда провели переговоры с «Ниццей», но президент французского клуба Жан-Пьер Ривер предупредил, что «не стоит ожидать громких имен» в январское трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, официального предложения от «орлят» так и не поступило, поэтому высока вероятность, что 28-летний англичанин останется в нынешнем клубе.

В этом сезоне Лингард сыграл всего в 3 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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