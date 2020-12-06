Лингард, на которого претендовал «Зенит», зимой хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард договорился с руководством клуба, что в зимнее трансферное окно покинет клуб, сообщает TeamTalk.

По данным источника, на 27-летнего англичана много претендентом из топ-чемпионатов, а также «Селтик» и «Рейнджерс». Ранее в услугах футболиста был заинтересован «Зенит».

Лингард в текущем сезоне провел только 2 матча в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2021 года с возможностью его продления еще на 12 месяцев. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.