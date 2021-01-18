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Лингард может уйти в аренду в «Шеффилд»

12:00
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард хочет уйти в аренду за игровой практикой. По информации The Telegraph, им интересуется «Шеффилд Юнайтед».

«Шеффилд» занимает последнее место в АПЛ, одержав лишь одну победу и набрав 5 очков. Команда ищет усиление и собирается взять в аренду 28-летнего футболиста «МЮ» до конца сезона.

Лингард провел 3 матча в кубковых соревнованиях за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. В чемпионате Англии англичанин в последний раз вышел на 20 минут в матче 38-го тура прошлого сезона против «Лестера», где он отметился голом на 96-й минуте.

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