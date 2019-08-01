"Лилль" ведет переговоры с "Наполи" по Унасу

Нападающий "Наполи" Адам Унас может перейти в "Лилль", сообщает Le 10 Sport.

Сообщается, что французский клуб возобновил переговоры по игроку. При этом ранее сообщалось, что "Арсенал" предложил ему лучшие условия, поэтому он предпочитает перейти в английский клуб. Tranfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

22-летний Адам Унас в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Наполи" и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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