"Лилль" отказался продать Пепе в "МЮ", им интересуется "Наполи"

Форвард "Лилля" Николя Пепе не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Yahoo Sport France. Французский клуб отказался от предложения "МЮ".

Ça chauffe autour de Nicolas Pepe ! Offre ferme ( refusée par LOSC) de Man Utd. Joueur, lui, déjà ok avec le club Anglais.

Naples toujours en course, Ancelotti apprécie beaucoup le joueur. Les échanges se multiplient ces dernières heures — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) July 23, 2019

Также сообщается, что футболиста хочет приобрести "Наполи". Главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти высоко оценивает талант игрока.

24-летний Николя Пепе в прошлом сезоне провел 41 матч за "Лилль" и забил 23 мяча при 12 голевых передачах.

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