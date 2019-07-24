"Лилль" отказался продать Пепе в "МЮ", им интересуется "Наполи"

Форвард "Лилля" Николя Пепе не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Yahoo Sport France. Французский клуб отказался от предложения "МЮ".
Ça chauffe autour de Nicolas Pepe ! Offre ferme ( refusée par LOSC) de Man Utd. Joueur, lui, déjà ok avec le club Anglais.— Yahoo Sport France (@YahooSportFR) July 23, 2019
Naples toujours en course, Ancelotti apprécie beaucoup le joueur. Les échanges se multiplient ces dernières heures
Также сообщается, что футболиста хочет приобрести "Наполи". Главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти высоко оценивает талант игрока.
24-летний Николя Пепе в прошлом сезоне провел 41 матч за "Лилль" и забил 23 мяча при 12 голевых передачах.
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