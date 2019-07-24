00:02 | Футбол — Трансферы

"Лилль" отказался продать Пепе в "МЮ", им интересуется "Наполи"

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Форвард "Лилля" Николя Пепе не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Yahoo Sport France. Французский клуб отказался от предложения "МЮ".

 

Также сообщается, что футболиста хочет приобрести "Наполи". Главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти высоко оценивает талант игрока.

24-летний Николя Пепе в прошлом сезоне провел 41 матч за "Лилль" и забил 23 мяча при 12 голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/france/

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