«Лилль» хочет приобрести Ренату Санчеша

Полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Bild, «Лилль» хочет приобрести португальского хавбека.

Ранее появилась информация, что Санчеш хочет покинуть немецкий клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Санчеш перешел в «Баварию» из «Бенфики» после победного Евро-2016. В том же году он получил премию Golden Boy лучшему молодому игроку года. В прошлом сезоне он провел 24 матча и забил 2 мяча во всех турнирах.