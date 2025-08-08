Футбол
8 августа, 12:18

«Лилль» договорился о переходе Перро из «Бетиса»

Павел Лопатко

«Лилль» договорился о трансфере защитника «Бетиса» Ромена Перро, сообщают Foot Mercato и L'Equipe.

По данным источников, сумма сделки по 27-летнему французу составит 3,5 миллиона евро. Планируется, что Перро присоединится к новой команде перед товарищеским матчем с «Вест Хэмом». Игра запланирована на 9 августа.

Перро в сезоне-2024/25 в 41 матче забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

ФК Бетис
ФК Лилль
