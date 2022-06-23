«Лидс» претендует на Де Кетеларе из «Брюгге»

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в борьбу за 21-летнего бельгийца включился «Лидс», так как команду может покинуть Рафинья. Также на игрока претендуют «Лестер» и «Милан», который давно интересуется хавбеком.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 49 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с бельгийской командой рассчитан до 2024 года.