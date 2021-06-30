«Лидс» намерен выкупить Харрисона у «Манчестер Сити» за 18 миллионов евро
07:59
Форвард «Манчестер Сити» Джек Харрисон может продолжить карьеру в «Лидсе», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «Лидс», который арендовал 24-летнего англичанина в минувшем сезоне, намерен подписать с игроком полноценный контракт до 2026 года и готов предложить за него 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне Харрисон провел 36 матчей в АПЛ, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.
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