«Лидс» намерен выкупить Харрисона у «Манчестер Сити» за 18 миллионов евро

Форвард «Манчестер Сити» Джек Харрисон может продолжить карьеру в «Лидсе», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Лидс», который арендовал 24-летнего англичанина в минувшем сезоне, намерен подписать с игроком полноценный контракт до 2026 года и готов предложить за него 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Харрисон провел 36 матчей в АПЛ, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.