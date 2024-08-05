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Сегодня, 12:46

«Лейпциг» снова арендовал Хави Симонса у «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс продолжит на правах аренды выступать за «Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

«Лейпциг» повторно арендовал 21-летнего футболиста на год. Ранее он провел в команде сезон-2023/24.

В минувшем сезоне Симонс отыграл 43 матча за «Лейпциг», забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

Контракт хавбека с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хави Симонс
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