«Лейпциг» предложил загребскому «Динамо» 16 млн евро за Ольмо, игрок согласен на переход

«Лейпциг» хочет приобрести форварда загребского «Динамо» Даниэля Ольмо. Об этом сообщают Sportske Novosti и Sky.de.

Указано, что шансы на переход оцениваются высоко. Немецкий клуб предложил за игрока 16 миллионов евро. Стороны также обсуждают размер бонусов. Другие клубы предложили больше, но сам испанец предпочел бы перейти именно в «Лейпциг». Ранее сообщалось, что им интересуются «Вувлерхэмптон» и «Милан».

21-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Динамо» и забил восемь мячей при семи голевых передачах.