«Лейпциг» не будет продавать Упамекано в зимнее трансферное окно

«Лейпциг» не будет продавать защитника Дайота Упамекано этой зимой, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб не хочет отпускать футболиста, несмотря на большой интерес со стороны различных команд, которые готовы начать переговоры с его агентом.

Летом 2021 года начнет действовать сумма выкупа — 42 миллиона евро. Этот пункт прописан в контракте француза.

Ранее сообщалось, что в 22-летнем игроке заинтересованы «Челси», «Бавария», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона».

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в бундеслиге, забив 1 гол.