«Лейпциг» хочет продлить контракт с Клостерманном, которым интересуются «Бавария» и «Барселона»

«Лейпциг» хотел бы продлить контракт с защитником Лукасом Клостерманном, сообщают немецкие СМИ.

По информации Sky Deutschland, немецкий футболист хочет взять время на то, чтобы принять решение. Он готов рассмотреть вариант, при котором останется в команде. Если футболист все же решит не продлевать контракт, клуб, вероятно. будет вынужден продать его в январе. Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года.

23-летний Лукас Клостерманн в текущем сезоне провел 23 матча за «Лейпциг» и забил два мяча при двух голевых передачах. Ранее сообщалось, что им интересуются «Бавария» и «Барселона».