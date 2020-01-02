«Лейпциг» готов продать Упамекано «Арсеналу» за 94 миллиона евро

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может стать игроком «Арсенала». Основным претендентом на игрока является «Арсенал». Немцы намерены выручить за него порядка 94 миллионов евро. Они не желают его продавать, так как вышли в плей-офф Лиги чемпионов и борются за титул в бундеслиге.

21-летний француз в текущем сезоне провел 19 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.