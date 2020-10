Нападающий «Ромы» Джастин Клайверт текущий сезон продолжит в составе «Лейпцига», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

21-летний голландец в новом клубе взял себе 21-й номер. Сумма компенсации на данный момент неизвестна.

В нынешнем сезоне серии А Клайверт провел два матча.

