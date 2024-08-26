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Сегодня, 22:58

«Лейпциг» арендовал хавбека «Атлетико» Вермерена с обязательством выкупа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Артур Вермерен на правах аренды перешел в «Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. «Лейпциг» обязан выкупить 19-летнего бельгийца при достижении определенных показателей. Хавбек будет выступать за команду под 18-м номером.

Вермерен перешел в «Атлетико» в январе. С того момента он провел за мадридцев 5 матчей, не отличившись результативными действиями.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Лейпциг
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