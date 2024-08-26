«Лейпциг» арендовал хавбека «Атлетико» Вермерена с обязательством выкупа

Полузащитник «Атлетико» Артур Вермерен на правах аренды перешел в «Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. «Лейпциг» обязан выкупить 19-летнего бельгийца при достижении определенных показателей. Хавбек будет выступать за команду под 18-м номером.

Вермерен перешел в «Атлетико» в январе. С того момента он провел за мадридцев 5 матчей, не отличившись результативными действиями.